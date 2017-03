Inazuma Eleven Ares arriverà su una console più potente di 3DS

Nel corso di un livestream trasmesso oggi, il CEO di, ha fatto una interessante dichiarazione in merito a, nuovo capitolo della serie annunciato questa estate: a quanto pare, il gioco non sarà destinato solo alla portatile 3DS, ma anche ad una console "più potente".

"Il gioco uscirà anche per un'altra piattaforma, oltre a 3DS", ha detto Hino. "Potrebbe uscire su una console che voi definireste di qualità migliore". Nonostante Nintendo e Level-5 non abbiano voluto aggiungere nulla, questa dichiarazione sembra voler confermare le voci secondo le quali potrebbe essere prevista una versione di Inazuma Eleven Ares per Nintendo Switch. Al momento, però, si tratta soltanto di rumor, dunque restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite ufficiali.