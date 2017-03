Inazuma Eleven Everyday + annunciato per smartphone

Durante il livestream trasmesso oggi,ha annunciato chesarà prossimamente disponibile per dispositivi mobile Android e iOS. Si tratta di una versione migliorata del titolo omonimo, originariamente destinato a Nintendo 3DS e distribuito solo come bonus per l'acquisto di due specifici titoli della serie.

Con questo gioco, gli utenti potranno osservare le vite quotidiane dei personaggi disponibili ed assistere a degli eventi. Al momento non è ancora stata comunicata la data di lancio del gioco, e la compagnia non ha precisato se il titolo arriverà anche nel nostro paese, ma restiamo in attesa di saperne di più al riguardo.