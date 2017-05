Inazuma Eleven Everyday+ esce a fine giugno su dispositivi iOS e Android

Nel corso dll'ultimo livestream di Inazuma Walker,ha annunciato che, versione rivisitata dell'omonimo titolo disponibile su 3DS, sarà disponibile su dispositivi iOS e Android entro la fine del mese di giugno.

Inazuma Eleven Everyday+ racconterà le vicende di Endou e i suoi compagni, qui intenti a vincere il campionato "Football Frontier". I giocatori potranno assistere agli eventi quotidiani di Mamoru Endou, Shuuyain Gouenji, e della new entry Yuuto Kidou; il tutto in un'esperienza di gioco 24h/24 in real-time.

Inazuma Eleven Everyday+ uscirà entro fine giugno su dispositivi mobile iOS e Android al prezzo di 600 yen (circa 5 euro al cambio attuale). Rimaniamo in attesa che Level-5 comunichi una data di pubblicazione più precisa per il suo titolo.