Indipendent Games Festival 2017: Inside e Stardew Valley tra le nomination

Annunciate le nomination per l', l'evento dedicato ai migliori giochi indipendenti dell'anno. A contendersi il primo premio ci sono titoli come

In tutto ci sono 30 differenti giochi nominati per le varie categorie di premiazione: ci sarà un riconoscimento per il miglior design, il miglior progetto studentesco, l'audio, la narrativa e altro ancora. Il primo premio si intitola "Seumas McNally Grand Prize", e frutterà la bellezza di $30,000 al suo vincitore: i giochi che se lo contenderanno sono Inside, Stardew Valley, Quadrilateral Cowboy, Event[0], Hyper Light Drifter e Overcooked. Sul sito ufficiale dell'evento trovate la lista completa delle nomination.