Indivisible arriverà anche su Nintendo Switch nel 2018

ha annunciato chearriverà anche su Switch, in formato retail e digitale. La versione per la piattaforma Nintendo si aggiunge a quelle già confermate per PlayStation 4, Xbox One, Mac OS, PC e Linux.

Al momento gli sviluppatori non hanno rivelato ulteriori dettagli e non sappiamo se il porting per Switch sfrutterà le cartteristiche della console (come l'HD Rumble, per esempio). Il gioco si distingue per uno stile grafico ispirato a quello degli anime giapponesi, la sequenza d'apertura è realizzata da Studio Trigger mentre la colonna sonora è a opera di Hiroki Kikuta, già compositore della soundtrack di Secret of Mana. Indivisible arriverà su tutte le piattaforme citate nel 2018, pubblicato da 505 Games.