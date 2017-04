ha annunciato chesarà pubblicato su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso della primavera, sebbene al momento non sia stata rivelata una data di lancio precisa.

Il sequel di Planet Minigolf arriverà su console con una nuova interfaccia e un sistema di controllo pensato appositamente per i joypad, confermato inoltre il supporto per il multiplayer in locale e la presenza di un ricco editor per creare tracciati personalizzati da condividere con la community.

In apertura trovate il trailer di presentazione delle versioni console di Infinite Minigolf, restiamo in attesa di scoprire la data di uscita del gioco.