Infinitoe: un modo innovativo e divertente di giocare a Tris

, titolo mobile sviluppato da, sarà presente a, l'evento interamente dedicato alla scena dello sviluppo indipendente italiano che si terrà dal 19 al 21 maggio a Bologna.

Infinitoe (conosciuto in precedenza come Unlimitris) è un gioco di strategia multigiocatore per dispositivi mobili che trasforma una normale partita a tris in una sfida all’ultimo punto. Non basta allineare tre simboli per vincere: occorre riempire l’intero campo di gioco e totalizzare più punti del proprio avversario. Attaccare o difendere? Mirare al punteggio immediato o pianificare una strategia a lungo termine? Infinitoe si presta sia all’approccio più casual che a quello più ragionato.

Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna dalla mattina del 19 maggio alla sera del 21 maggio. L'ingresso all'evento è completamente gratuito.