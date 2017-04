Injustice 2: aperte le pre-registrazioni per la versione mobile

annunciano che adesso è possibile preregistrarsi alla versione mobile di. I giocatori che si preregistrano con il proprio indirizzo e-mail riceveranno al lancio del giococome esclusivo personaggio giocabile.

Con il suo potente effetto Bleed, che ignora le difese nemiche e provoca da danni agli avversari nel corso del tempo, Catwoman è una forza da non sottovalutare, sempre in bilico tra supereroi e super criminali, in Injustice 2.

In fase di sviluppo presso NetherRealm Studios, Injustice 2 per dispositivi mobili presenta un lunghissimo elenco di supereroi e super criminali DC e offre un'esperienza di combattimento migliorata rispetto alla versione precedente, con maggiore movimento, l'aggiunta di proiettili, mosse speciali migliorate e molto altro. Injustice 2 per dispositivi mobili offre inoltre nuovissime modalità per un'esperienza di gioco da cellulare unica nel suo genere, tra cui una modalità Storia dedicata che segue gli eventi di Injustice 2 per console, un modalità Operazioni a missioni, una modalità Arena competitiva e molto altro. Il gioco sarà presto disponibile per dispositivi iOS e Android, per pre-registrarvi potete cliccare qui.