Injustice 2: arriva oggi la seconda ondata di codici per la beta

Se vi siete registrati per lae non avete ancora ricevuto una chiave, oggi potrebbe essere il vostro giorno fortunato: nel momento in cui riportiamo la notizia, infatti, è partita la seconda ondata per la distribuzione dei codici.

La conferma è arrivata da Ed Boon, il Creative Director di NetherRealm Studios. Sulle nostre pagine vi abbiamo proposto 7 minuti di gameplay tratti dalla closed beta di Injustice 2, in cui possiamo vedere Batman, Superman, Supergirl e Atrocitus sfidarsi in tre location differenti. Ricordiamo che il titolo vanterà il roster più grande fra tutti i picchiaduro realizzati dallo sviluppatore, considerando i vari personaggi che verranno aggiunti nei futuri DLC. Injustice 2 è atteso il 16 Maggio su PC e Playstation 4.