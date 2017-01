Injustice 2 avrà il roster più grande fra tutti i titoli NetherRealm Studios

Dopo aver mostrato il primo gameplay trailer dedicato a Robin ha quest'oggi divulgato maggiori informazioni sul roster che sarà presente all'interno di, l'atteso seguito della serie picchiaduro dedicata all'universo DC.

Stando alle dichiarazioni di Ed Boon, leader dello studio, Injustice 2 presenterà il maggior numero di combattenti fra tutti i fighting game prodotti da NetherRealm Studios, considerando i personaggi che saranno presenti su disco al day one e quelli che invece si aggiungeranno tramite i futuri DLC.

In aggiunta, Ed Boon ha speso alcune parole sull'argomento microtransazioni: queste, se saranno presenti, non intaccheranno in alcun modo il bilanciamento dei combattimenti, non avvantaggiando quindi chi volesse decidere di spendere denaro aggiuntivo in-game.

Injustice 2 uscirà il 16 maggio su PlayStation 4 e PC. Nelle scorse ore sono emersi 7 minuti di gameplay tratti dalla closed beta del titolo.