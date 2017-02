Injustice 2: la beta si concluderà il 21 febbraio

Ed Boone, capo di, ha confermato con un tweet che la beta disi concluderà il 21 febbraio. Per il momento non è chiaro se nel corso dei tre mesi che ci separano dal lancio sarà resa disponibile un'ulteriore versione di prova.

Se non avete ancora avuto la possibilità di giocare vi consigliamo di tenere d'occhio il profilo Twitter dello sviluppatore, che potrebbe distribuire gli ultimi codici. Recentemente il roster del picchiaduro ha dato il benvenuto a diversi nuovi lottatori, come Black Canary, Swamp Thing, Cheetah e Catwoman, che si sono uniti ai già annunciati Aquaman, Batman, Robin, Darkseid, Atrocitus, Superman, Wonder Woman, Blue Beetle, Deadshot, Gorilla Grodd, Supergirl, Harley Quinn e Deadshot. Injustice 2 sarà disponibile a partire dal 16 Maggio 2017 su Playstation 4 e Xbox One.