Injustice 2: Brainiac entra in scena nel nuovo trailer Alleanze Distrutte Parte 5

hanno svelato un nuovo trailer di, che vede protagonista Brainiac. I giocatori avranno così l’occasione di farsi un’idea del suo malizioso piano per conquistare la terra e delle sue capacità distruttive.

Injustice 2, in fase di sviluppo presso NetherRealm Studios, offre un'imponente selezione di supereroi e supercriminali DC e permette ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 18 maggio.