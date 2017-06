Durante un recente livestream,ha rivelato chesarà disponibile in Injustice 2 a partire dal 13 giugno, solamente per i possessori della Deluxe Edition o per coloro che hanno prenotato o acquistato il DLC

Il primo Fighter Pack di Injustice 2 includerà anche i personaggi di Starfire e Sub Zero (da Mortal Kombat), Red Hood sarà disponibile per tutti gli altri a partire dalla settimana successiva.

Recentemente WB Games ha pubblicato una nuova corposa patch di Injustice 2 che risolve alcuni bug e migliora vari aspetti del gioco, oltre ad aumentare i premi del loot.