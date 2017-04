Lo YouTuber "lzuniy" ha pubblicato un nuovo video gameplay diche mostrain azione. Questo personaggio sarà disponibile per tutti coloro che effettueranno il preordine del gioco, al momento non sono stati annunciati altri metodi per ottenerlo.

Tra gli ultimi personaggi ufficialmente annunciati per Injustice 2 troviamo Brianic, Flash, Poison Ivy e lo Spaventapasseri, inoltre nella giornata di oggi WB Games dovrebbe annunciare ufficialmente l'ingresso del Joker nel roster.

Injustice 2 uscirà il 16 maggio su PlayStation 4 e Xbox One, nella giornata di ieri sono state aperte le pre-registrazioni per la versione mobile, coloro che si registreranno potranno ottenere il personaggio giocabile di Catwoman.