Injustice 2 debutta in vetta alla classifica UK, Farpoint in seconda posizione

guida la classifica software inglese: il picchiaduro didebutta al primo posto, garantendo ail primo centro dell'anno nel Regno Unito. Al secondo posto troviamo, miglior debutto di sempre in UK per un gioco VR.

Da segnalare anche la discreta accoglienza riservata a Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia (quinto posto) e The Surge (decimo posto) mentre l'altra nuova uscita della settimana, Portal Knights, non riesce ad arrivare in Top 30, debuttando alla posizione numero 31.

Injustice 2 Farpoint Grand Theft Auto V Prey Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia Mario Kart 8 Deluxe FIFA 17 Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Rocket League Collector's Edition The Surge

Per Warner Bros si tratta indubbiamente di un buon risultato, Injustice 2 è il primo picchiaduro a debuttare al numero uno inghilterra dai tempi di Mortal Kombat X, uscito nell'aprile 2015.