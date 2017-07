Injustice 2: disponibili nuove colorazioni DLC per supportare l'eSport

Nella giornata di oggi,hanno annunciato una serie di nuove colorazioniper i personaggi di, nominate. Parte del ricavato della vendita dei costumi sarà utilizzato per supportare la community eSport del picchiaduro.

La prima serie di colorazioni è tutta all'insegna dell'oro: sarà infatti disponibile una nuova colorazione dorata per ogni singolo personaggio del roster. Come riportato in precedenza, parte dei guadagni ottenuti tramite la vendita dei costumi DLC verrà dedicato al supporto di tornei ed eventi eSport per Injustice 2. Recentemente, si è affiancato ai personaggi dell'universo DC Comics un ospite speciale: Sub-Zero da Mortal Kombat.

Injustice 2 è disponibile su console Xbox One e PlayStation 4.