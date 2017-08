Comenegli scorsi giorni, in occasione della Gamescom 2017hanno svelato i tre nuovi personaggi diche verranno inclusi nel prossimo DLC. Il Fighter Pack 2, previsto in uscita per il 12 settembre, includerà Hellboy, Raiden e Black Manta.

In cima alla notizia vi abbiamo riportato il trailer ufficiale del DLC Fighter Pack 2, in cui possiamo vedere una breve presentazione dedicata ai tre combattenti presenti nel pacchetto, vale a dire Black Manta, Hellboy e Raiden (i tre personaggi saranno inoltre inclusi nella Ultimate Edition di Injustice 2).

Il Fighter Pack 2 uscirà il prossimo 12 settembre. Ricordiamo che Injustice 2 è attualmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.