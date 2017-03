Injustice 2: ecco come saranno gestite la valuta in-game e le microtransazioni

Tramite un post sul forum ufficiale diha spiegato il funzionamento della valuta in-game (i cosiddetti "Source Crystals") e ha illustrato il ruolo che avranno le microtransazioni all'interno del gioco.

I Source Crystals potranno essere acquistati sul Playstation Store e Xbox Store utilizzando soldi reali, ma non offriranno nessun vantaggio a livello di gameplay dal momento che potranno essere utilizzati per ottenere elementi estetici, come skin speciali o alternative, ma non oggetti che potenzieranno i personaggi. Grazie a questi cristalli sarà inoltre possibile cambiare l'aspetto del proprio equipaggiamento: ad esempio, se una delle parti equipaggiate avrà le statistiche di cui avete bisogno ma stonerà con il resto dell'outfit, potrete trasformarla in un altro pezzo, pur mantenendo le stesse statistiche. Infine, i Source Crystal potranno essere impiegati, in alcuni casi, per far salire di livello i vostri eroi più velocemente: "Per esempio, se avrete un personaggio a livello 20, potrete utilizzarli per far salire allo stesso livello altri lottatori. Si tratta di una feature opzionale che non influirà sul gameplay o sulla progressione", hanno affermato gli sviluppatori che, per il momento, non hanno condiviso dettagli riguardo i prezzi. Injustice 2 sarà disponibile su Playstation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 16 maggio. Ricordiamo ai lettori che Firestorm è stato l'ultimo eroe a unirsi al roster.