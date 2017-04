Injustice 2: ecco Lo Spaventapasseri

Il nuovo video pubblicato da WB Games e NetherRealm Studios introduce il supervillain di Batman: Spaventapasseri. Il filmato offre una panoramica sulla tecnica di combattimento del nuovo personaggio, che arricchisce ulteriormente il roster di lottatori presenti in Injustice 2.

Lo Spaventapasseri gioca con la paura dell'ignoto per infondere il terrore nelle proprie vittime. Un anarchico ossessionato dalla chimica e dalla psicologia, strumenti che compulsa per studiare le paure dei suoi nemici. Si unisce al gruppo di super cattivi della Society per seminare il terrore su larga scala. Il precedente video condiviso dallo sviluppatore ci illustra invece l'equipaggiamento, che porta un nuovo livello di profondità all'interno del picchiaduro.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Injustice 2 uscirà il 28 maggio 2017 su console PlayStation 4 e Xbox One.