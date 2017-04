Injustice 2: ecco il trailer 'Alleanze Distrutte parte 4'

ha da poco pubblicato un nuovo trailer perintitolato 'Alleanze Distrutte parte 4'. Si tratta di un filmato dedicato in particolare all'alleanza dei cattivi, conosciuta come 'La Società', che unisce personaggi come Cheetah, Catwoman, Capitan Cold, Deadshot e altri ancora.

Potete trovare il filmato, della durata di circa due minuti, riportato in apertura. Il video segue il trailer "Alleanze Distrutte Parte 3" pubblicato pochi giorni fa e incentrato su Supergirl, che potete trovare a questo link. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Injustice 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 16 maggio, su PlayStation 4 e Xbox One.