Injustice 2: ecco il trailer dedicato a Flash

Dopo il breve teaser condiviso in mattinata, ecco chehanno pubblicato ora il trailer didedicato al personaggio di Flash.

"Conosciuto un tempo come l'uomo più veloce del mondo, Barry Allen è ora in una situazione di umiliazione pubblica dopo aver disertato dal Regime. Tuttavia, nel momento in cui un nuovo nemico minaccia gli innocenti, Flash ritorna in azione, determinato a redimersi", la descrizione fornitaci da NetherRealm.

Il filmato, che potete visionare in apertura di notizia, permette di ammirare le speciali abilità in combattimento di Flash, qui impegnato a fronteggiare alcuni nemici facenti parte dell'universo DC.

Injustice 2 uscirà il 16 maggio su PC, PS4 e Xbox One.