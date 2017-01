Injustice 2: Ed Boon annuncia la data di uscita

Con un messaggio pubblicato su Twitter, Ed Boon ha annunciato la data di uscita di: il gioco sarà disponibile dal 16 maggio 2017 su PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non sono stati diffusi dettagli riguardo eventuali Limited e Collector's Edition.

Nei giorni scorsi si erano diffusi rumor che volevano Injustice 2 in uscita alla fine di marzo, subito smentiti da Ed Boon. Il lancio del titolo potrebbe essere anticipato da una demo, anche se NetherRealm Studios non sembra aver ancora preso decisioni in merito. Injustice 2 sarà disponibile dal 16 maggio su Xbox One e PS4, nessuna conferma sull'eventuale uscita di versioni per PC e Switch.