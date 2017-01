Injustice 2: Ed Boon smentisce i rumor che volevano l'uscita il 28 marzo

Con un breve e conciso Tweet, Ed Boon, storico programmatore della serie Mortal Kombat ora in forze a NetherRealm Studio, ha smentito le voci che riportavano l’uscita di Injustice 2 il 28 marzo 2017. Il picchiaduro pubblicato da WB Interactive Entertainment continua a rimanere senza una data di lancio precisa.

Ad ogni modo, è plausibile attendersi che lo studio non voglia presentarsi a EVO 2017 senza il suo fighting game basato sui personaggi della DC Comics, che potrebbe dunque arrivare prima di metà luglio, data nella quale si tiene il torneo. Visti i problemi riscontrati da NetherRealm Studio con Mortal Kombat X su PC, non è da escludere che lo sviluppatore si stia prendendo tutto il tempo necessario per ottimizzare Injustice 2 fin dal lancio.