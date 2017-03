Injustice 2: Firestorm si aggiunge al roster dei lottatori

, personaggio dell'universo DC ideato da Gerry Conway e Al Milgrom, farà parte del roster di, titolo in arrivo su PS4 e Xbox One. L'annuncio è avvenuto durante il nuovo episodio della serie Expansion Pack del canale YouTube UpUpDownDown.

Potete ammirare Firestorm in azione visionando il video che trovate in calce a partire dal minuto 07:40. Fra gli altri lottatori già annunciati da NetherRealm Studios, troviamo Doctor Fate, Swamp Thing, Cheetah, Catwoman, Poison Ivy, Black Canary, Robin, Aquaman, Atrocitus, Batman, Blue Beetle, Darkseid (bonus pre-order), Deadshot, Flash, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Supergirl, Superman, e Wonder Woman.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Injustice 2 uscirà su PS4 e Xbox One il 16 maggio 2017. Recentemente, è stato mostrato il nuovo story trailer Alleaze Perdute Parte 2.