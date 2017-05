Injustice 2 giocato in diretta su Twitch e YouTube stasera alle 21:00

arriverà nei negozi giovedì 18 maggio, in attesa dell'uscita ufficiale vi proponiamo un'ora digameplay del nuovo picchiaduro targato, giocato in diretta su Twitch e YouTube da Tommaso "Todd" Montagnoli e Luca "UnclePagano" Pagnotta.

Injustice 2 è il nuovo picchiaduro a incontri basato sull'universo DC Comics, che permetterà di vestire i panni dei supereroi e dei supercriminali DC, tra cui Batman, Superman, Flash, Lanterna Verde, Joker e Catwoman, solamente per citare alcuni personaggi del roster.

Il live gameplay di Injustice 2 andrà in onda oggi questa sera alle 21:00 su Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.