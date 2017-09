Injustice 2 giocato da Schiaccisempre oggi su in diretta su Twitch dalle 17:00

La scorsa settimana Schiaccisempre (uno dei pro player italiani più noti nel panorama delle competizioni dedicate ai picchiaduro) è stato ospite del nostro canale Twitch con una diretta dedicata a. Oggi Antonio torna sul nostro canale per un liveshow incentrato su

La prima parte della live sarà dedicata alle meccaniche di base del gioco mentre nella seconda Schiaccisempre fornirà alcuni consigli pratici per sfruttare al massimo le abilità dei vari lottatori del roster.

La trasmissione andrà in onda su Twitch e YouTube oggi pomeriggio a partire dalle 17:00, vi invitiamo a iscrivervi su Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è necessaria per poter interagire durante le live con la redazione e la community.