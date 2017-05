Injustice 2 Guida: come guadagnare velocemente punti esperienza

I protagonisti dipossono essere potenziati fino a raggiungere il: in questa guida vi sveleremo trucchi, consigli e suggerimenti utili che vi aiuteranno ad accumulare una grande quantità di punti esperienza in poco tempo.

Injustice 2: come livellare velocemente

Potrete racimolare nuovi punti esperienza tramite le modalità single-player e multiplayer di Injustice 2, prendendo parte a scontri e allenamenti di ogni genere. In particolare, vi consigliamo di combattere con astuzia, anticipando le mosse degli avversari e portando a termine efficaci contrattacchi. In tal modo, verrete ricompensati con un maggiore quantitativo di punti EXP. Alcuni elementi del gioco vi garantiranno inoltre un discreto bonus esperienza se equipaggiati durante i match, perciò vi suggeriamo di prestare particolare attenzione agli item da voi utilizzati.

Nella modalità single-player, la difficoltà della partita ricopre un ruolo fondamentale nell’assegnazione dei punti esperienza. Se possibile, cercate di giocare a difficoltà elevate e verrete ricompensati con una maggiore quantità di EXP. Tenete bene a mente che un match combattuto a difficoltà elevate vi garantirà più esperienza rispetto ad uno scontro da voi dominato a livello facile.

Se siete invece poco pazienti, dopo aver portato il vostro primo personaggio al livello 20 potrete sfruttare la valuta in-game, i cosiddetti Cristalli Sorgente, per far salire allo stesso livello ulteriori lottatori. Ciascun protagonista del gioco richiederà ben 10.000 cristalli per arrivare al livello 20. Potete acquistare 11.000 Cristalli Sorgente al prezzo di 4,99€ nel menu di Injustice 2.

Injustice 2: come raggiungere facilmente il livello 20 con ogni personaggio

In alternativa, potrete sfruttare un interessante e veloce metodo di grinding scoperto dagli utenti di Reddit. Per metterlo in atto dovrete anzitutto possedere due controller per la vostra console, sia essa una Xbox One o una PlayStation 4. Dovrete poi portare a termine circa 50 match in modalità multiplayer, raggiungendo in tal modo il livello 20. Nel dettaglio:

Aprite il Menu di gioco , dirigetevi verso la voce Opzioni e selezionate Impostazioni Gameplay. Qui dovrete aumentare la durata di ciascun round a 300 e impostare a 2 il numero di round necessari per vincere l’incontro.

, dirigetevi verso la voce Opzioni e selezionate Impostazioni Gameplay. Qui dovrete aumentare la durata di ciascun round a 300 e impostare a 2 il numero di round necessari per vincere l’incontro. Connettete il secondo controller alla vostra console e date il via ad uno scontro versus in multiplayer. Assegnate il personaggio che volete potenziare allo slot P1, relegando un lottatore con poca salute allo slot P2. Tra questi, segnaliamo Aquaman, Black Adam, Braniac Cyborg, Firestorm, Green Lantern, Supergirl, Superman, Swamp Thing e Wonder Woman.

alla vostra console e date il via ad uno scontro versus in multiplayer. Assegnate il personaggio che volete potenziare allo slot P1, relegando un lottatore con poca salute allo slot P2. Tra questi, segnaliamo Aquaman, Black Adam, Braniac Cyborg, Firestorm, Green Lantern, Supergirl, Superman, Swamp Thing e Wonder Woman. Avviate il match e sconfiggete l’avversario con il personaggio da voi precedentemente selezionato nello slot P1, sfruttando attacchi veloci e combo. In tal modo dovreste riuscire a guadagnare circa 1.000 punti esperienza per combattimento.

Injustice 2 è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Injustice 2 Mobile è invece scaricabile gratuitamente su iOS e Android da App Store e Google Play.