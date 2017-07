Injustice 2: l'arrivo di Black Mantra svelato per errore dall'Xbox Store

Svelato accidentalmente dall'Xbox Store,sembra essere il prossimo personaggio destinato ad entrare a far parte del roster dicon il prossimo DLC del gioco.

Come potete notare grazie all'immagine che vi abbiamo riportato in calce, il nome dell'arci-nemico di Aquaman è comparso sul marketplace di Microsoft; episodio che va così a dare credito ai rumor delle scorse settimane che già suggerivano l'imminente arrivo di Black Mantra.

In attesa della più che probabile conferma di NetherRealm Studios, ricordiamo che Injustice 2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. L'ultimo personaggio che si è aggiunto al roster del gioco è stato Sub-Zero, celeberrimo lottatore proveniente da Mortal Kombat.