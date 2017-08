Injustice 2: l'update di agosto è ora disponibile per il download

ha pubblicato un nuovo update perche include una lunga serie di bug fix e numerose modifiche alle statistiche di vari personaggi al fine di bilanciare il gameplay. La patch, inoltre, aumenta il cooldown delle interazioni ambientali in alcune mappe.

Trovate tutti i dettagli dell'aggiornamento sul forum ufficiale, che potete raggiungere seguendo questo link. Cosa ne pensate delle modifiche effettuate?

Injustice 2 è disponibile su Xbox One e Playstation 4. Ricordiamo che recentemente Sub Zero è entrato nel roster dei personaggi selezionabili, mentre Starfire debutterà nel corso del mese di agosto. Se volete rimanere sempre aggiornati sul picchiaduro di NetherRealm, vi consigliamo di seguire la scheda di Everyeye.