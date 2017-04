Il sito XboxAchievements ha pubblicato la lista completa degli obiettivi di, tramite i quali viene di fatto confermata la presenza di un lottatore non ancora annunciato. Attenzione: quanto riportato di seguito potrebbe contenere spoiler, se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

Gli obiettivi incriminati (qui la lista completa) sono due, ovvero I Love You, I Hate You e Why Aren't You Laughing, entrambi con palesi riferimenti al personaggio del Joker, che potrebbe essere annunciato il 28 aprile, data di reveal del prossimo lottatore del roster.

Per il momento si tratta solamente di una supposizione e non sappiamo se l'arcinemico di Batman sarà il prossimo personaggio ad essere svelato, venerdì ne sapremo certamente di più.