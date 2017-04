Injustice 2: Mark Hamill doppierà il personaggio del Joker?

non ha ancora confermato la presenza del Joker inma è molto probabile che il criminale di Gotham City sia in realtà presente nel gioco, doppiato per l'occasione da

Ed Boon ha pubblicato su Twitter un breve video che immortala Tara Strong (doppiatrice di Harley Quinn) e Mark Hamill intenti ad impersonare Joker e la sua folle assistente. Un piccolo indizio che sembra quindi confermare la presenza di Hamill in sala di doppiaggio e ovviamente da rafforza l'ipotesi dell'aggiunta dl nemico di Batman al roster del gioco.

Probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane, Injustice 2 è atteso per il 16 maggio su PlayStation 4 e Xbox One. Eventuali porting per PC e Nintendo Switch non sono stati annunciati.