Injustice 2 Mobile è disponibile ora su iOS e Android

è ora disponibile per il download gratuito su iOS e Android. Il gioco, distribuito come free-to-play, è scaricabile liberamente da App Store e Google Play e presenta un gameplay che fonde le meccaniche di un picchiaduro con quelle di un gioco di carte collezionabili.

Injustice 2 per smartphone e tablet permetterà di partecipare a impegnative battaglie 3v3, l'app mette a disposizione un roster decisamente vasto che include tutti i principali supereroi e supercriminali del mondo DC Comics, da Batman a Superman, passando per Wonder Woman e Flash. La versione mobile presenta uno Story Mode inedito, modalità Operazioni e Arena.

Tutti coloro che hanno effettuato la pre-registrazione otterranno inoltre in esclusiva il personaggio di Catwoman, non disponibile normalmente in Injustice 2 Mobile.