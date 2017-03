Injustice 2: Firestorm si scatena nel nuovo gameplay trailer

ha quest'oggi pubblicato un nuovo gameplay trailer diche ci mostra alcune delle mosse e delle combo di, supereore che si è aggiunto all'ampio roster del gioco pochi giorni fa

La software house ha inoltre fornito alcune informazioni sulla storia e sul ruolo del personaggio: lo studente Ronald Raymond e il Premio Nobel per la fisica Martin Stein furono coinvolti in un incidente nucleare e si unirono così in un unico corpo dotato di enormi poteri: Firestorm. Le due personalità presentano due mentalità diametralmente opposte, tuttavia convengono nell'offrire il proprio aiuto a Batman. Injustice 2 uscirà su PS4 e Xbox One il 16 maggio 2017. Sulle nostre pagine trovate il nuovo story trailer Alleaze Perdute Parte 2.