Injustice 2: il nuovo trailer mostra Cheetah, Catwoman, Poison Ivy e Black Canary in azione

Warner Bros Interactive Entertainment e DC Entertainment hanno pubblicato un nuovissimo trailer di Injustice 2 che rende omaggio ad alcuni dei supereroi e supercriminali femminili dell’universo DC.

In questo trailer pieno di azione compaiono Cheetah e Catwoman, nonché le prime immagini del gameplay di Poison Ivy. I giocatori possono vedere i loro personaggi preferiti scontrarsi con icone del calibro di Black Canary, Wonder Woman, Batman, Swamp Thing e altre potenze di Injustice 2: una prova del fatto che ciascuna di queste donne straordinarie ha una forza da non sottovalutare.

Injustice 2 offre un’imponente selezione di supereroi e supercriminali DC e permette ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One il 18 maggio 2017.