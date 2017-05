ha pubblicato un nuovo trailer per, mostrandoci tutto quello che c'è da sapere sul titolo, dalla storia al nuovo gear system, passando per le varie modalità di gioco. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Il trailer ci permette di farci un'idea sulla storia, sui personaggi, sul multiverso di Injustice 2 e sulle caratteristiche del gioco. Tra le dichiarazioni rilasciate dallo sviluppatore, ricordiamo che NetherRealm Studios ha promesso una campagna single player più interessante rispetto a quella del primo capitolo, oltre a un roster di combattenti ancora più ricco con i nuovi personaggi provenienti dall'universo DC.

Injustice 2 uscirà il prossimo 16 maggio su Playstation 4 e Xbox One.