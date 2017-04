Injustice 2: un nuovo trailer ci presenta Brainiac

hanno pubblicato un nuovo trailer didedicato a. Il video ci permette di dare un'occhiata alle mosse del personaggio: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Come confermato nella quinta parte del trailer Alleanze Distrutte, Brainiac sarà presente nel roster di Injustice 2. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di uno dei nemici principali di Superman, un sofisticato androide extraterrestre che ha catturato le città più importanti di Krypton, il pianeta natale di Clark Kent. I video pubblicati in precedenza, invece, ci hanno presentato i personaggi di Poison Ivy, di Flash e Lo Spaventapasseri.

Injustice 2 sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 18 maggio.