Injustice 2: il nuovo trailer ci presenta Poison Ivy

Il publishere lo sviluppatorehanno pubblicato un nuovo trailer didedicato al personaggio di. Il video, riportato in cima alla notizia, ci permette di vederla in azione durante i combattimenti.

Come molti di voi sapranno, Poison Ivy è uno storico nemico di Batman (ha fatto la sua prima comparsa nei fumetti nel 1966), una temibile eco-terrorista che agisce per un singolare scopo: salvaguardare la vita delle piante. Il personaggio comparirà tra i combattenti del roster di Injustice 2, picchiaduro pronto a debuttare il prossimo 16 Maggio su Playstation 4 e Xbox One. Ricordiamo che i due trailer precedenti avevano presentato Flash e Lo Spaventapasseri.