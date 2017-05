Injustice 2: il nuovo trailer svela tutto quello che c'è da sapere sul gioco

svelano il nuovo trailer di Injustice 2, denominato "Tutto ciò che devi sapere" che mostra diversi elementi del nuovo picchiaduro di NetherRealm Studios.

Il video consente di dare uno sguardo ravvicinato alla Modalità Storia e alla varietà di supereroi e super cattivi presenti, tra cui le fazioni guidate dal Cavaliere Oscuro, da Gorilla Grodd e altri personaggi come Supergirl e Swamp Thing. I giocatori saranno anche introdotti nella nuovissima esperienza social che Injustice 2 si appresta a portare sulla scena dei picchia-duro. Nel gioco, gli utenti potranno formare un’alleanza con più di 50 giocatori per condividere gear e creare un proprio team di Super Eroi. Potranno inoltre ottenere gear e altri riconoscimenti esclusivi per le alleanze in missioni giornaliere e settimanali, collaborando con gli amici per scalare le classifiche mondiali.

Questo sguardo d’insieme comprende tutto quello di cui i giocatori hanno bisogno per preparare il lancio di Injustice 2 del 18 maggio con l’aggiunta di un approfondimento del nuovo Gear System, uno sguardo alla modalità Multiverso e all’esperienza mobile di Injustice 2.