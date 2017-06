Injustice 2: il nuovo update corregge alcuni bug e aumenta i premi dei loot

Injustice 2 si aggiorna alla versione 1.04 con quello che a oggi risulta l'update più incisivo dal lancio del gioco. Oltre alle numerose correzioni di bug troviamo dei miglioramenti per l'interfaccia utente e per le arene.

Tra le novità, segnaliamo l'inclusione dell'elmo sulla testa di Mr Freeze, che allinea così l'aspetto del personaggio a quello visto nella versione New 52. In aggiunta, il villain riceve nuove linee di dialogo. Il cambiamento più visibile alla UI risiede nella schermata di selezione dei personaggi, che nello stile di quanto proposto in Mortal Kombat X mostra ora 8 silhouette dei lottatori DLC.

Per tutti i cambiamenti apportati dall'aggiornamento 1.04, vi rimandiamo al patch notes ufficiale (per ora solo in lingua inglese). Injustice 2 è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.