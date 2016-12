Injustice 2: nuovo video gameplay dedicato a Supergirl

Grazie alla testata statunitense di IGN, possiamo apprezzare due minuti di gameplay per Supergirl, che farà parte del roster di lottatori di Injustice 2. La cugina di Superman è descritta come un personaggio equilibrato, in grado di tenere i nemici a distanza ma altrettanto abile nello scontro ravvicinato.

Sebbene l’uscita del picchiaduro sviluppato da NetherRealm Studios sia momentaneamente fissata per un generico “2017”, il piano marketing del noto rivenditore GameStop ne suggerisce la pubblicazione nei primi mesi dell’anno venturo. Il seguito di Injustice: Dei fra noi, potrebbe inoltre ricevere una demo o una versione di prova che, nel caso dei videogiochi di combattimento, è solita servire al team per verificare il carico dei server e il netcode.

Potete consultare il video gameplay di Supergirl seguendo questo indirizzo, e vi ricordiamo infine che Injustice 2 è previsto su PlayStation 4 e Xbox One.