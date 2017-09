Il negozio online europeo Game Mania ha inserito in listino la versione PC di, picchiaduro con protagonisti i supereroiuscito lo scorso mese di maggio su PlayStation 4 e Xbox On e mai annunciato per altre piattaforme.

Il rivenditore europeo parla di un lancio previsto nel corso del 2017, finestra di lancio generica e priva di ulteriori indicazioni. Nella pagina prodotto è inoltre presente la copertina della versione PC del gioco. Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte del publisher riguardo la disponibilità di Injustice 2 per Windows.