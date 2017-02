Injustice 2: presto verrà rivelato il prossimo personaggio

ha annunciato che il prossimo combattente diverrà svelato il 2 Marzo. Tra i personaggi del roster confermati di recente ricordiamo Cheetah, Catwoman, Poison Ivy e Black Canary.

Il parco lottatori del nuovo capitolo di Injustice inizia a prendere forma, potendo contare sulla presenza di personaggi come Batman, Blue Beetle, Swamp Thing, The Flash, Superman, Harley Quinn, Super Girl, Wonder Woman, Deadshot, Gorilla Grodd, Robin, Aquaman, Cheetah, Catwoman, Poison Ivy e Black Canary. L'uscita di Injustice 2 è prevista per il 16 Maggio su Xbox One e Playstation 4 (senza dimenticare la versione free to play per Android e dispositivi iOS, di cui potete guardare un video di gameplay).