Injustice 2: il primo gameplay trailer di Cappuccio Rosso arriverà nel weekend

Novità in arrivo per: Ed Boon ha annunciato su Twitter che il primo gameplay trailer disarà mostrato il 28 maggio durante il torneo Combo Breaker che si terrà questo weekend.

Cappuccio Rosso sarà uno dei nuovi lottatori di Injustice 2 presenti nel Fighter Pack 1, DLC che includerà anche Starfire e Sub-Zero. La data di uscita di questo contenuto aggiuntivo non è stata ancora resa nota, maggiori dettagli in merito potrebbero arrivare proprio insieme al gameplay trailer di Red Hood. Injustice 2 è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, il gioco ha riscosso un discreto successo al lancio, debuttando al primo posto della classifica software inglese.