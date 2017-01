Injustice 2: primo video gameplay per Robin

Nel corso di un livestream dedicato aha mostrato il primo video gameplay ufficiale di Robin. Il filmato, che trovate in calce alla notizia, permette di farci una prima idea dello stile di lotta e delle mosse del personaggio.

Ed Boon, presidente della software house, ha inoltre annunciato che NetherRealm ha cominciato a inviare agli utenti i primi inviti per la fase di beta. Se anche voi volete essere fra questi, non dovete far altro che visitare il sito ufficiale e inserire i dati personali di rito. Ricordiamo ai lettori che Injustice 2 sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2017 su Playstation 4 e Xbox One.