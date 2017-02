Injustice 2: primo video gameplay per la versione mobile

Così come è accaduto con il primo capitolo della saga, anchesbarcherà sui dispositiviin un formato free-to-play "ispirato" alla versione casalinga per PC, Xbox One e PS4. A fondo pagina vi abbiamo riportato il primo video di gameplay tratto dall'edizione mobile.

Injustice 2 è atteso per il prossimo 16 Maggio su PC, Xbox One e Playstation, mentre per le versioni iOS e Android non siamo ancora a conoscenza di una data di rilascio ufficiale (ma non dovrebbe discostarsi troppo dalla release casalinga). Il video a fondo pagina ci permette di guardare qualche combattimento tratto dalla versione mobile del gioco. Per quanto riguarda la versione casalinga, invece, vi ricordiamo che oggi pomeriggio è stato pubblicato un nuovo trailer per i personaggi di Cheetah, Catwoman, Poison Ivy e Black Canary.