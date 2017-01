Injustice 2: il prossimo personaggio sarà rivelato il 2 febbraio

Pare proprio che a breve scopriremo un altro lottatore del roster di. Sul sito ufficiale del gioco, infatti, è comparsa un'immagine che conferma che il 2 febbraio ci sarà il reveal di un nuovo personaggio.

Una settimana fa, nel corso di un livestream NetherRealm ha condiviso il primo video gameplay di Robin. Chi sarà il prossimo eroe? Ricordiamo che recentemente è emersa nel web la probabile lista completa dei combattenti, fra due giorni vedremo se la nuova aggiunta sarà presente all'interno di questo elenco. Injustice 2 sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2017 su Playstation 4 e Xbox One, se volete partecipare alla beta non dovete far altro che visitare il sito ufficiale e inserire i vostri dati personali.