Injustice 2: pubblicato il nuovo trailer Alleanze Distrutte Parte 1

Ogni cattivo è l’eroe della propria storia:oggi hanno rivelato un nuovo trailer che si concentra sulla storia di Superman per

I giocatori avranno la possibilità di scoprire in che modo Superman e il suo Regime tramano di tornare al potere, diventando una delle più grandi minacce per la Terra. Injustice 2, in fase di sviluppo presso NetherRealm Studios, offre un’imponente selezione di supereroi e supercriminali DC e permette ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One il 18 maggio.