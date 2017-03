Injustice 2: pubblicato il nuovo trailer Alleanze Distrutte Parte 2

hanno pubblicato un nuovo trailer diche punta i riflettori sul conflitto sempre più aspro fra la resistenza di Batman e il regime di Superman.

Nel trailer Alleanze Distrutte (Parte 2), i giocatori possono assistere agli sforzi del Crociato Mascherato e dei suoi improbabili alleati per respingere le minacce che arrivano da ogni direzione. Injustice 2, in fase di sviluppo presso NetherRealm Studios, offre un'imponente selezione di supereroi e supercriminali DC e permette ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi preferiti. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One dal 16 maggio.