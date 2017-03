Injustice 2: pubblicato il nuovo trailer Alleanze Distrutte Parte 3 con Supergirl

hanno reso disponibile un nuovo trailer diche mostrae la posizione in cui si trova nel conflitto fra la resistenza die il regime di

Nel trailer Alleanze Distrutte Parte 3 i giocatori possono intravedere il suo lato della storia e gli spaventosi avversari che affronta. Injustice 2, in fase di sviluppo presso i pluripremiati NetherRealm Studios, offre un'imponente selezione di supereroi e supercriminali DC e permette ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One dal 18 maggio 2017.