Come promesso,ha pubblicato il primo trailer di(nuovo personaggio di) durante il torneo Combo Breaker che si è tenuto nella giornata di ieri.

Cappuccio Rosso farà il suo debutto a giugno come parte del Fighter Pack 1, corposo DLC che includerà anche i personaggi di Starfire e Sub-Zero. WB Games non ha ancora annunciato la data di uscita esatta del pacchetto, restiamo quindi in attesa di eventuali aggiornamenti in merito.

Injustice 2 è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, una versione mobile è invece scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play.